Путин поддержал идею расширения практики безвизовых поездок в РФ с целью развития туризма

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею расширения практики безвизовых поездок для граждан конкретных стран, в том числе приезжающих в рамках групповых туров.

"Мы и так это делаем. Для Петербурга, по-моему, это есть. Без виз приходит круизник, люди выходят на берег и какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику. Это только на пользу пойдёт", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета во вторник.

Он также предложил развивать двустороннее сотрудничество с другими странами по поводу установления безвизового режима.

"Я бы предложил не говорить о конкретных (странах, с которыми можно было бы установить безвизовый режим - ИФ). Не надо никому ничего навязывать. Надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане", - сказал президент.

"По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок тоже надо с МИД посоветоваться", - добавил он.

"В принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю общий принцип у МИД - принцип взаимности. Когда речь идёт об обеспечении наших интересов, нужно все эти принципы использовать, когда это на пользу идёт. Если нам что-то мешает, зачем такие принципы? Можно быть погибче", - подчеркнул он.