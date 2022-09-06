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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Песков заявил, что ответ РФ на визовые ограничения ЕС не обязательно будет зеркальным

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия должна своевременно и резко ответить на действия Европы, касающиеся визовых ограничений в отношении россиян, но ответ не обязательно будет зеркальным, заявили в Кремле.

"Тяжелые и очень резкие условия существования требуют от нас непростых, но однозначно резких ответных действий. Должны ли они быть зеркальными? Совершенно не обязательно", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РБК.

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Он подчеркнул, что "российская сторона постоянно говорит, что ответные действия должны наилучшим образом соответствовать нашим интересам, мы не должны стрелять себе в ногу".

"Но по визам мы отвечаем достаточно зеркально, и по бизнесу мы тоже отвечаем. Ведь западный бизнес, покидая нашу страну, делая это вероломно и не соблюдая наше законодательство, они несут огромные убытки", - констатировал Песков.

Вместе с тем он вновь повторил: "Главное - чтобы прежде всего мы исходили из своих собственных интересов, что мы и делаем".

Дмитрий Песков ЕС
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