В РФ за сутки COVID-19 заболели более 50,6 тыс. человек

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 50 618 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 47 958 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 660.

Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-11 марта, когда было выявлено более 50 тысяч заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас пока идет подъем.

В больницы за сутки попали 3 611 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 11,6%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, снижение - в 53 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех российских субъектах.

Количество госпитализированных за сутки меньше, чем в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре также значительно ниже, чем в марте: в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки. За минувшие сутки умерли 93 человека, накануне сообщалось о 94 умерших.

Выздоровели за сутки 50 293 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 908 тыс. 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 385 039 умерших и 18 млн 926 тыс. 609 выздоровевших.

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситупция уходит из столичных регионов". Также она сказала, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье пройден.