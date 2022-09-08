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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Электроснабжение в Белгороде восстановлено после аварии на подстанции

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Белгороде, прерванного в ночь на четверг из-за аварии на подстанции "Южная".

"В 11:36 электроснабжение восстановлено полностью. Запитаны все потребители. Питание подано и на объекты Водоканала, водоснабжение также восстановлено", - написал Полежаев в своем телеграм-канале.

Как сообщает пресс-служба филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго", при этом уже к 8:00 по московскому времени специалисты энергокомпании вернули свет 80% обесточенных потребителей.

"Оперативно было восстановлено электроснабжение социально значимых объектов по резервным схемам, а также благодаря применению девяти передвижных резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 1,2 МВт", - говорится в пресс-релизе "Белгородэнерго".

Как сообщает пресс-служба ГУП "Белоблводоканал", водоснабжение отключенных районов Белгорода возобновится в течение трех часов.

"В настоящее время возобновлено электроснабжение всех объектов водоснабжения города. Система водоснабжения Белгорода заполняется постепенно. На это может уйти около трех часов. Подавать в сеть резкое давление не будем, чтоб не порвать трубы. После запуска системы будет проведена ее промывка для приведения в нормативное качество после остановки", - говорится в пресс-релизе "Белоблводоканала".

Часть Белгорода осталась без света и воды ночью в четверг из-за аварийного отключения подстанции 110 кВ "Южная".

По информации "Белгородэнерго", в результате технологического нарушения на подстанции произошло задымление. Внешнее воздействие на оборудование подстанции не зафиксировано.

В зоне отключения находятся 15 школ и 16 детсадов Белгорода, а также две больницы. Соцобъекты продолжали работать.

Белгород
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