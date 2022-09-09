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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В реестр иноагентов внесли политолога Соловья и журналистку Латынину

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес в реестр СМИ-иностранных агентов политолога и историка Валерия Соловья, журналистов Елену Шукаеву и Андрея Афанасьева. Реестр министерства обновился в пятницу.

Елена Шукаева – независимый журналист из Екатеринбурга, сотрудничает с "Радио свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), "Новой газетой" (5 сентября суд по иску Роскомнадзора аннулировал ее регистрацию как СМИ).

Андрей Афанасьев – журналист, сотрудничает с "Радио свобода".

Минюст также включил в реестр физических лиц-иностранных агентов журналистов Юлию Латынину и Майкла Наки, а также историка и педагога Тамару Эйдельман.

Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

По данным министерства, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины. Все трое в настоящее время проживают за рубежом. Латынина уехала из РФ в 2017 году после угроз в свой адрес, Наки и Эйдельман – в марте этого года.

Эйдельман в 2003 году было присвоено звание заслуженного учителя РФ.

Минюст РФ Валерий Соловей Елена Шукаева Андрей Афанасьев Юлия Латынина Майкл Наки Тамара Эйдельман
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