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Прокуроры направили следствию материалы для возбуждения дел против актрисы Трояновой и певицы Монеточки

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовных дел в отношении признанных в РФ иностранными агентами актрисы Яны Трояновой, историка Тамары Эйдельман и певицы Монеточки.

Как сообщили в надзорном ведомстве, материалы проверки направлены следствию для решения вопроса об уголовном преследовании Трояновой по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности).

Причиной стало интервью, в котором актриса "сделала публичное заявление, содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских".

"Уголовно-правовая оценка также дана действиям Елизаветы Гырдымовой, более известной как "Монеточка", а также высказываниям Тамары Эйдельман", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве заявили, что Гырдымова, "признанная иноагентом и дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Прокуратурой было инициировано уголовное преследование Гырдымовой по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Согласно сообщению, Эйдельман разместила в своем канале видео своей авторской программы, содержащее "высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества".

Материалы прокурорской проверки в отношении Эйдельман направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

"Ход процессуальных проверок, проводимых по постановлениям прокурора в отношении Трояновой, Гырдымовой, Эйдельман, а также принятие по их результатам решений о возбуждении уголовных дел на контроле в прокуратуре Москвы", - подчеркнули в ведомстве.

Москва Яна Троянова Тамара Эйдельман Елизавета Гырдымова
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