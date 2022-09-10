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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Лавров не намерен напоминать США об их обязанности выдать визу делегации РФ

Лавров не намерен напоминать США об их обязанности выдать визу делегации РФ
Фото: Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что время для получения американской визы для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке у него еще есть, однако отметил, что попросил своих коллег больше не напоминать об этой проблеме американским властям.

"Время ещё есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН - обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях Организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Фрагмент интервью опубликовал на своем сайте МИД РФ.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации.

В миреВизы для членов российской делегации на сессию ГА ООН до сих пор не оформленыЧитать подробнее

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил 5 сентября в интервью "Российской газете", что "необходимые заявки давно переданы в диппредставительство США в Москве", посольство РФ в Вашингтоне также направило документы в госдепартамент. "Однако ответа пока нет. Визы для членов делегации до сих пор не оформлены", - отметил российский посол.

7 сентября постпред РФ при ООН Василий Небензя в Нью-Йорке заявил журналистам, что российская делегация все ещё ожидает визы США для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с призывом поднять вопрос выдачи въездных виз США российской делегации.

МИД Сергей Лавров США ООН
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