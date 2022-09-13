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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Также визы получили некоторые участники российской делегации

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Фото: Eduardo Munoz-Pool/Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров и часть делегации, которая должна его сопровождать на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, получили американские визы, сообщили в МИД России.

В Москве ожидают "выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН", добавил представитель министерства.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации.

С августа российские дипломаты не раз отмечали, что заявки на визы для российской делегации были давно направлены в американское посольство в Москве, однако визы Лаврову и его сопровождающим так и не выдавали. 10 сентября Лавров сказал журналистам, что попросил коллег больше не напоминать американской стороне об обязанности выдать визу делегации России.

Утром 13 сентября советник российского постпредства при ООН по правовым вопросам Сергей Леонидченко заявил, что глава МИД России, члены российской делегации и журналисты на тот момент так и не получили американские визы для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Он назвал ситуацию "беспрецедентной".

"США нарушают свои обязательства. Они обязаны выдавать визы всем, кто едет на Генассамблею. Министерство иностранных дел предпринимает определенные шаги, чтобы призвать к ответственности организаторов, страну, которая предоставляет свою территорию", - заявил чуть позже на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но предложил надеяться, что визы все же будут выданы.

Хроника 15 апреля 2021 года – 13 сентября 2022 годаДипломатическое противостояние
МИД Сергей Лавров ООН Генассамблея ООН США Нью-Йорк
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