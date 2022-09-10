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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

На консультациях между РФ и ООН обсудили проблемы экспорта удобрений и продовольствия

На консультациях между РФ и ООН обсудили проблемы экспорта удобрений и продовольствия
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел второй раунд очных консультаций с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан в Женеве, они обсудили вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

"Было продолжено обсуждение конкретных вопросов реализации российско-ооновского Меморандума о взаимопонимании по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки", - сообщается на сайте МИД РФ в субботу.

"Намечены дальнейшие шаги по обеспечению беспрепятственного экспорта российской продукции, прежде всего в страны Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в целях снижения угроз глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что после подписания договоров по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов лишь 3% объемов уходят в беднейшие страны Африки.

"Я просил бы МИД это учесть в контактах с нашими партнерами, в том числе и с ООН. Мы, конечно, не можем влиять на этот процесс, сколько и куда продовольствия идет, но в целом считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны", - сказал он.

"Мы контролируем все, что там происходит, но влиять, конечно, на направление этого зерна мы не можем", - подчеркнул Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия приветствует снятие ограничений с поставок российских удобрений, но считает недопустимым запрет поставок в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

МИД ООН Женева Сергей Вершинин
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