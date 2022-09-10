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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

На границе Белгородской области развернули мобильные пункты для беженцев с Украины

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мобильные пункты питания и обогрева развернуты на границе Белгородской и Харьковской областей для беженцев с Украины, сообщил в субботу в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По ситуации на границе у пропускного пункта в селе Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины. Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков", - написал он.

Гладков отметил, что доставить в пункт временного размещения готовы всех желающих. Как подчеркнул губернатор, "постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается".

Белгородская область Украина Харьковская область
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