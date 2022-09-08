Две ракеты сбили над Белгородом

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в четверг сообщил об обстреле Белгорода со стороны Украины.

"Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное - жертв и пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что дополнительная информация будет позже.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" уровень террористической опасности.

При обстреле Белгорода ВСУ 3 июля погибли пять человек, в том числе подросток 16 лет, еще четверо, в том числе десятилетний мальчик, получили ранения.

Было повреждено 33 многоквартирных и 70 частных жилых домов. Их них пять индивидуальных жилых домов разрушено полностью. После экспертизы еще восемь частных домов признаны подлежащими сносу. Всего будет снесено и заново построено 13 домов.