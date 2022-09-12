Цыденов победил на выборах главы Бурятии, набрав более 86% голосов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 100% протоколов действующий глава Бурятии Алексей Цыденов набрал 86,23% голосов избирателей, сообщает избирательная комиссия республики в понедельник.

Согласно данным избиркома, на втором месте с 7,12% находится председатель комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктор Малышенко (КПРФ)

За ним следует заместитель председателя комитета Народного Хурала (республиканский парламент) по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Сергей Дорош, представляющий ЛДПР, который набрал 2,66%.

Семен Матхеев, выдвинутый партией "Новые люди", на четвертом месте с 2,35% голосов.

Явка на выборах главы региона составила 39,47%, снизившись на 1,5% по сравнению с выборами главы республики в 2017 году.