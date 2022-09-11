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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

"Единая Россия" лидирует на выборах в Северной Осетии, Кубани и Саратовской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки первых протоколов "Единая Россия" набирает 71,28% и 77,69% голосов на выборах в парламенты Краснодарского края и Северной Осетии соответственно, следует из данных ЦИК.

Второе место в парламентских выборах Краснодарского края после подсчета 0,03% бюллетеней заняла КПРФ с 13,85% голосов, на третьем расположилась СРЗП - 5,50% голов. Остальные партии пока набрали менее 5% голосов.

По итогам подсчета 2,54% протоколов на выборах в парламент Северной Осетии второе место занимает СРЗП с 14,35% голосов, на третьем месте КПРФ - 3,78%. У остальных партий менее 2% голосов.

"Единая Россия" также набирает 71,03 % голосов на выборах в Саратовскую областную думу после обработки 2,7% протоколов, сообщает ЦИК РФ.

На втором месте КПРФ - 9,5%, на третьем ЛДПР - 5,55% голосов избирателей.

"Коммунисты России" пока набирают 4,2%, "Справедливая Россия-За Правду"- 3,27%, "Новые люди"- 2,48%, "Родина"- 0,61%.

Выборы в Саратовскую областную думу седьмого созыва прошли 9-11 сентября. За кресла депутатов облдумы боролись представители семи партий.

Всего в ходе 9-11 сентября будут избраны на пятилетний срок 40 депутатов: 30 по одномандатным округам и 10 - по единому округу. Для попадания в облдуму по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Единая Россия Северная Осетия Краснодарский край Саратовская область
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