Самая высокая явка на выборах губернаторов отмечена в Тамбовской и Саратовской областях

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей в 11 субъектах России в рамках выборов высших должностных лиц в настоящее время составила от 10% до почти 37%; самая высокая явка зафиксирована в Тамбовской и Саратовской областях, сообщили в Центризбиркоме России.

"Явка избирателей по состоянию на 15:00 по Москве 10 сентября - высшие должностные лица - Республика Карелия - 14,39%, Удмуртская Республика - 20,72%, Владимирская область - 15,81%, Калининградская область - 15,26%, Кировская область - 11,51%, Новгородская область - 16,41%, Рязанская область - 25,59%, Саратовская область - 30,47%, Тамбовская область - 36,60%, Томская область - 10,38%, Ярославская область - 11,09%", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ЦИК в субботу.

Накануне глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что 9 сентября началось трехдневное голосование в 26 из 82 регионов страны. По ее словам, еще в девяти регионах РФ будет вариативность в формате голосования в зависимости от разного уровня выборов. 9 сентября избирательные комиссии в 35 субъектах России уже открыли свои участки.

По словам Памфиловой, в текущую субботу к ним присоединились еще 15 регионов. "Так что уже в 50 регионах проходит голосование на разных уровнях выборов", - отметила председатель комиссии.