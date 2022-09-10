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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Самая высокая явка на выборах губернаторов отмечена в Тамбовской и Саратовской областях

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей в 11 субъектах России в рамках выборов высших должностных лиц в настоящее время составила от 10% до почти 37%; самая высокая явка зафиксирована в Тамбовской и Саратовской областях, сообщили в Центризбиркоме России.

"Явка избирателей по состоянию на 15:00 по Москве 10 сентября - высшие должностные лица - Республика Карелия - 14,39%, Удмуртская Республика - 20,72%, Владимирская область - 15,81%, Калининградская область - 15,26%, Кировская область - 11,51%, Новгородская область - 16,41%, Рязанская область - 25,59%, Саратовская область - 30,47%, Тамбовская область - 36,60%, Томская область - 10,38%, Ярославская область - 11,09%", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ЦИК в субботу.

Накануне глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что 9 сентября началось трехдневное голосование в 26 из 82 регионов страны. По ее словам, еще в девяти регионах РФ будет вариативность в формате голосования в зависимости от разного уровня выборов. 9 сентября избирательные комиссии в 35 субъектах России уже открыли свои участки.

По словам Памфиловой, в текущую субботу к ним присоединились еще 15 регионов. "Так что уже в 50 регионах проходит голосование на разных уровнях выборов", - отметила председатель комиссии.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать более 44 млн избирателей. Будет проведено более 4,7 тыс. региональных и местных избирательных кампаний.

Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Тамбовская область Саратовская область
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