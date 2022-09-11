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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР
Фото: Andrea Verdelli/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Результаты голосования говорят о весьма достойном выступлении на выборах кандидатов от партии "Единая Россия", а также тех, кого она поддержала, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Результаты самые предварительные, которые мы получили, включая результаты exitpoll, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии "Единой России" во всех регионах, где проводилось голосование", - сказал Медведев в воскресенье.

Он отметил, что по имеющейся на этот момент информации, партийные и подержанные партией кандидаты на должности высших должностных лиц "выступили весьма и весьма уверенно".

По словам Медведева, избирательная кампания и ее итоги говорят о том, что люди сплотились вокруг решения президента РФ о проведении специальной военной операции.

"Избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества людей вокруг решения президента о необходимости проведения СВО и защите всех, кто нуждается в ней на Донбассе", - сказал председатель "Единой России".

Он напомнил, что "Единая Россия" "включилась в работу, связанную с проблемами, которые возникли у большого количество людей: и беженцев, и других категорий, которые вынуждены были приехать в нашу страну".

"Все те цели, которые поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты. Поддержка, которую получила наша партия в ходе этих выборов, как раз является лучшей гарантией того, что мы все сделаем, как необходимо", - отметил Медведев.

Выборы различного уровня проходили с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Проводилось более 4,7 тысяч региональных и местных избирательных кампаний: прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. В результате голосования предполагалось заместить более 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Дмитрий Медведев Единая Россия
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