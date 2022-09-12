ЕР победила на выборах Сахалинской областной думы после обработки 100% протоколов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На выборах депутатов Сахалинской областной думы восьмого созыва "Единая Россия" набирает 47,2% голосов избирателей, сообщается на сайте облизбиркома.

Далее с большим отрывом следует КПРФ - 14,25%, ЛДПР - 9,19%, "Новые люди" - 8,89%. Российская партия свободы и справедливости набирает 1,46% и "Родина" - 0,72%.

Обработано 100% протоколов.

Как сообщалось, на 28 депутатских мест в областной думе претендовали представители девяти политических партий и объединений и 136 одномандатников.

Голосование проходило в течение трех дней. Явка избирателей на 18:00 местного времени составила 28,30%.

Областная дума седьмого созыва, избранная в 2017 году, представлена тремя партиями - "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР.