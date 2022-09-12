Евраев лидирует на выборах главы Ярославской области после обработки 99,29% протоколов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 99,29% протоколов, действующий врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, выдвинутый в порядке самовыдвижения, набирает 82,36% голосов избирателей на выборах главы региона, свидетельствуют данные информационного табло в избирательной комиссии Ярославской области.

На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Парамонов с 6,13% голосов, далее следует Владимир Смирнов (ЛДПР) - 4,16%, Игорь Милорадов ("Коммунисты России") набрал 3,41%, Константин Тукеев ("Партия пенсионеров") - 2,08%.

Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области 12 октября 2021 года. На этом посту он сменил Дмитрия Миронова, который досрочно сложил полномочия в связи с переходом на работу помощником президента.