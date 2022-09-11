Врио главы Владимирской области Авдеев лидирует на выборах губернатора

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев, выдвинутый партией "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 84,06% голосов по итогам обработки 70,98% протоколов, сообщается в телеграм-канале регионального избиркома.

На втором месте - заместитель председателя регионального Заксобрания Антон Сидорко от КПРФ с 6,45% голосов, на третьем - занимающий тот же пост в региональном парламенте кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов с 3,35%.

На четвертом месте кандидат от "Справедливой России - Патриоты - За правду" Сергей Бирюков с 2,37%, на пятой - Александр Субботин от "Партии Роста" с 1,91%.

Явка на выборах главы региона составила, по последним данным ЦИК, 27,57%.

Авдеев был назначен на пост врио губернатора области в октябре прошлого года. Его предшественник Владимир Сипягин написал заявление о досрочном сложении полномочий на посту главы региона в связи с намерением стать депутатом Госдумы.