Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, выдвинутый партией "Единая Россия", по итогам обработки 100% протоколов победил с результатом в 83,68% голосов, сообщает телеграм-канал облизбиркома.

На втором месте идет заместитель председателя регионального Заксобрания Антон Сидорко от КПРФ с 6,53% голосов, на третьем - занимающий тот же пост в региональном парламенте кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов с 3,35%.

Четвертое место занял кандидат от "Справедливой России - Патриоты - За правду" Сергей Бирюков с 2,46%, пятое - Александр Субботин от "Партии Роста" с 2,01%.

Явка на выборах главы региона, по последним данным ЦИК, составила 27,57%.

Авдеев был назначен на пост врио губернатора области в октябре прошлого года. Его предшественник Владимир Сипягин написал заявление о досрочном сложении полномочий на посту главы региона в связи с намерением стать депутатом Госдумы.

Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге. В 1998 году окончил факультет машиностроения Калужского филиала МГТУ имени Баумана, получил специальность инженера-механика, в 1999 году в том же вузе - специальность экономиста-менеджера. В 2004 году стал выпускником Московской международной высшей школы бизнеса "МИРБИС", а в 2017 году - Российской академии народного хозяйства и государственной службы, где прошел курс по программе подготовки кадрового резерва губернаторов.

В 2007 году Авдеев был назначен заместителем главы города Калуги - начальником управления экономики и имущественных отношений. В 2010 году возглавил администрацию города Обнинска Калужской области. В 2015 году состоялось его назначение заместителем губернатора Калужской области, он курировал администрацию главы региона и социальную сферу.

В 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы РФ по одномандатному избирательному округу 99, одержал победу. В Госдуме седьмого созыва Авдеев входил в состав комитета по контролю и регламенту, комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.