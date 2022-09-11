ВРИО глав Марий Эл, Кировской и Владимирской областей лидируют на выборах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Кировской области по результатам обработки 0,26 % избирательных бюллетеней лидирует врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия") с 74,19 % голосов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - депутат кировского Заксобрания Сергей Мамаев (КПРФ) с 11,83 % голосов, на третьем - коммерческий директор ООО "Резерв" Федор Лугинин ("Родина") с 6,72 % голосов.

За депутата кировского Заксобрания Владимира Понарьева (ЛДПР) отдано 3,49 % голосов, за депутата Тульской облдумы Юрий Моисеев ("Коммунисты России") 1,41 %.

Явка избирателей на 18.00 мск составляла 31,05%.

10 мая президент РФ принял отставку губернатора Кировской области Игоря Васильева на основании его заявления.

Врио главы Кировской области был назначен Александр Соколов. Ранее он занимал должность начальника департамента в управлении президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

По данным ЦИК, временно исполняющий обязанности главы Владимирской области Александр Авдеев, выдвинутый партией "Единая Россия", лидирует на выборах руководителя региона с 83,14% голосов после обработки первых 0,31% голосов.

На втором месте - заместитель председателя регионального Заксобрания Антон Сидорко от КПРФ с 7,13% голосов, на третьем - занимающий тот же пост в региональном парламенте кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов с 3,8%.

На четвертой и пятой позиции соответственно - Александр Субботин от "Партии Роста" с 3,09% и Сергей Бирюков с 1,66%.

Явка на выборах главы региона составила, по последним данным ЦИК, 27,57%.

ЦИК также сообщает, что временно исполняющий обязанности главы Марий Эл, самовыдвиженец Юрий Зайцев по результатам обработки 0,6 % протоколов набирает 65,87% голосов избирателей на выборах главы республики.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте депутат Госсобрания Марий Эл Антон Мирбадалев (ЛДПР) с 16,24 %.

На третьем месте - советник председателя реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Наталия Глущенко с 10,43 %.

Председатель кооперативного участка "Йошкар-Ола-1" Валентина Злобина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") набирает 3,87 %.

Явка избирателей, по данным на 18:30 мск, составляла 26,37%. На аналогичных выборах пять лет назад к этому времени проголосовали 37,05% избирателей.

10 мая глава Марий Эл Александр Евстифеев попросил президента РФ об отставке в связи с истечением срока полномочий. Владимир Путин принял отставку Евстифеева, врио главы региона был назначен Юрий Зайцев.

ЦИК республики зарегистрировал для участия в выборах главы Марий Эл четырех кандидатов.