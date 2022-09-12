"Единая Россия" лидирует в парламентских выборах в Северной Осетии и Краснодарском крае

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По итогам подсчета более половины всего количества протоколов "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в парламенты Северной Осетии и Краснодарского края, набрав 70,02% и 72,51% голосов соответственно, следует из данных на сайте ЦИК.

На выборах в парламент Краснодарского края после обработки 50,21% бюллетеней второе место занимает КПРФ с 9,83% голосов, на третьем месте следует ЛДПР, которая набрала 6,60%. Остальные партии набрали менее 6% голосов.

На выборах в парламент Северной Осетии по итогам подсчета 69,77% бюллетеней второе место занимает СРЗП с 15,72% голосов, на третьем месте КПРФ - 8,66% голосов. Остальные партии имеют менее 3%.