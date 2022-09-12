Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Кандидаты от ЕР побеждают в большинстве округов на выборах депутатов думы Владивостока

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты от "Единой России", по предварительным данным, победили в 23 из 35 округов на выборах депутатов думы Владивостока по результатам обработки 100% протоколов, представители КПРФ лидируют в двух округах, следует из данных ЦИК РФ.

Кандидаты от ЛДПР побеждают в двух округах, еще в восьми большинство голосов избирателей получили самовыдвиженцы.

Избирательная кампания проходила полностью по мажоритарной системе.

Губернатор Приморья, секретарь регионального отделения "Единой России" Олег Кожемяко сообщил, что выборы в крае прошли в рабочей обстановке.

"Выборы прошли в целом в нормальной рабочей обстановке, без скандалов, который могли бы повлиять на итоги голосования. Во Владивостоке явка составила порядка 12% ", - цитирует пресс-служба регионального отделения партии Кожемяко.

Владивосток Единая Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли во время тайфуна "Хиннамнор" в Приморском крае

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов или врио. Обобщение

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Что произошло за день: воскресенье, 11 сентября

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

Глава ЦИК заявила о сотнях попыток атак на систему онлайн-голосования

Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

Депутаты единогласно переизбрали Кумпилова главой Адыгеи на второй срок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });