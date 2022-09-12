Кандидаты от ЕР побеждают в большинстве округов на выборах депутатов думы Владивостока

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты от "Единой России", по предварительным данным, победили в 23 из 35 округов на выборах депутатов думы Владивостока по результатам обработки 100% протоколов, представители КПРФ лидируют в двух округах, следует из данных ЦИК РФ.

Кандидаты от ЛДПР побеждают в двух округах, еще в восьми большинство голосов избирателей получили самовыдвиженцы.

Избирательная кампания проходила полностью по мажоритарной системе.

Губернатор Приморья, секретарь регионального отделения "Единой России" Олег Кожемяко сообщил, что выборы в крае прошли в рабочей обстановке.

"Выборы прошли в целом в нормальной рабочей обстановке, без скандалов, который могли бы повлиять на итоги голосования. Во Владивостоке явка составила порядка 12% ", - цитирует пресс-служба регионального отделения партии Кожемяко.