На выборах и довыборах в Новосибирской области в основном победу одержали кандидаты от ЕР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На прошедших 9 - 11 сентября довыборах депутатов Заксобрания региона по округам №4 и №10 победу одержали кандидаты от "Единой России", сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в понедельник в правительстве региона.

"По предварительным результатам выборов на избирательном округе №4, где голосование проводилось по восьми кандидатам, наибольшее число голосов набрал кандидат от "Единой России" Виталий Новоселов, 8727 голосов, что составило 49,75%. На избирательном округе №10 голосование проводилось по шести кандидатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Биль - 6353 голоса, что составило 50,59%", - сказала она.

Кроме того, сообщила Благо, 11 сентября состоялись выборы депутатов совета депутатов города Карасук, все 18 мандатов достались кандидатам от "Единой России", а также 12 кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов в муниципалитетах, где замещен 21 депутатский мандат - 17 достались "единороссам", один - представителю "Партии пенсионеров" и три - самовыдвиженцам.

Явка на избирательном округе №4 составила 39,97%, проголосовало 17540 избирателей, на избирательном округе №10 явка составила 26,27% проголосовало 12559 избирателей, на выборах в Карасуке - 21,94%.

Мандаты на округах №4 и №10 стали вакантными после избрания, соответственно, Олега Иванинского депутатом Госдумы РФ, а также приговора депутату Валентину Сичкареву по делу о мошенничестве.