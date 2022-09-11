На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов или врио. Обобщение

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Во всех 14 регионах России, где прошли выборы руководителей субъектов, на вечер воскресенья лидируют действующие губернаторы или временно исполняющие их обязанности; подавляющее большинство побеждающих - кандидаты от "Единой России", следует из данных ЦИК России.

Так, на выборах губернатора Бурятии после обработки 97,01% протоколов лидирует действующий глава республики Алексей Цыденов, выдвинутый от партии "Единая Россия". Он набирает 86,12% голосов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев от "Единой России" на выборах набирает по итогам обработки 57,6% протоколов 65,56% голосов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов от той же партии по итогам обработки пока менее 20% протоколов (17,83%) набирает 61,66% голосов избирателей. Артур Парфенчиков, возглавляющий Карелию и представляющий также партию "Единая Россия", по итогам обработки 55,94% протоколов набирает 68,63% голосов избирателей.

В Новгородской области губернатор Андрей Никитин ("Единая Россия") по итогам обработки 35,82% протоколов лидирует с 76,83% голосов. Действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов по итогам обработки 5,75% протоколов набирает 82,09% голосов избирателей.

На выборах главы Томской области лидирует действующий врио губернатора региона Владимир Мазур от "Единой России", который по итогам обработки 96,48% протоколов набирает 84,52%. В Саратовской области лидирует кандидат-единорос, являющийся врио губернатора Роман Бусаргин по итогам обработки 11,91% протоколов набирает 78,9% голос избирателей, следует из данных ЦИК России.

Врио главы Владимирской области Александр Авдеев, входящий в ту же партию, что и вышеперечисленные кандидаты, по итогам обработки 63,14% протоколов набирает 84,01% голосов. В Марий Эл самовыдвиженец Юрий Зайцев, временно исполняющий обязанности главы региона, лидирует с 79,25% голосов по итогам обработки 18,29% протоколов.

В Кировской области также врио главы региона Александр Соколов от "Единой России" набирает 75,44% голосов после обработки 27,45% протоколов. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров от той же партии набирает 86,51% голосов по итогам обработки 38,64% протоколов.

В Рязанской области еще один исполняющий обязанности главы региона - Павел Малков от "Единой России" набирает 84,02% голосов по итогам обработки 66,27% протоколов. На выборах в Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, ранее ставший врио главы региона, набирает 83,32% голосов по итогам обработки 28,03% протоколов.

В регионах, где проходят выборы региональных парламентов, во всех случаях лидирует партия "Единая Россия". В частности, в Сахалинской области, где обработано 100% протоколов партия набирает на выборах депутатов облдумы 47,2% голосов.

Выборы различного уровня прошли в России с 9 по 11 сентября.