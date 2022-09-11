МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В МВД РФ сообщили, что в настоящий момент не зафиксировано серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов.

"Значимых, проблемных вопросов, нерешенных ситуаций, связанных с выборами, не имеется. Нарушений, способных повлиять на итоги выборов, на текущий момент не зарегистрировано", - сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Михаил Давыдов в воскресенье, выступая в ЦИК.

По его данным по выявленным нарушениям в настоящий момент возбуждено восемь уголовных дел, также выявлено 156 административных правонарушений.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также сообщил "Интерфаксу", что нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов различного уровня 9-11 сентября, не зафиксировано.