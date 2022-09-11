МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В МВД РФ сообщили, что в настоящий момент не зафиксировано серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов.
"Значимых, проблемных вопросов, нерешенных ситуаций, связанных с выборами, не имеется. Нарушений, способных повлиять на итоги выборов, на текущий момент не зарегистрировано", - сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Михаил Давыдов в воскресенье, выступая в ЦИК.
По его данным по выявленным нарушениям в настоящий момент возбуждено восемь уголовных дел, также выявлено 156 административных правонарушений.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также сообщил "Интерфаксу", что нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов различного уровня 9-11 сентября, не зафиксировано.
Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, предполагается участие более 44 млн избирателей. Проводится более 4,7 тыс. региональных и местных избирательных кампаний.
Проходят прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.