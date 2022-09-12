Парфенчиков победил на выборах главы Карелии, набрав 69,15% голосов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков ("Единая Россия") набрал 69,15% голосов на выборах руководителя республики по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Рогалевич набрал 13,41%, Евгений Ульянов от КПРФ - 12,64%, Анатолий Дударин от партии "Демократическая партия России" получил 1,65% голосов, а Иван Кадаяс от партии "Родина" 0,61% голосов.

По состоянию на 18.00 явка избирателей составила 26,19% или 132 255 человек.

На предыдущих выборах главы Карелии явка составляла 29,23%. Тогда Парфенчиков победил с 61,34% голосов.