Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Парфенчиков победил на выборах главы Карелии, набрав 69,15% голосов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков ("Единая Россия") набрал 69,15% голосов на выборах руководителя республики по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Рогалевич набрал 13,41%, Евгений Ульянов от КПРФ - 12,64%, Анатолий Дударин от партии "Демократическая партия России" получил 1,65% голосов, а Иван Кадаяс от партии "Родина" 0,61% голосов.

По состоянию на 18.00 явка избирателей составила 26,19% или 132 255 человек.

На предыдущих выборах главы Карелии явка составляла 29,23%. Тогда Парфенчиков победил с 61,34% голосов.

Карелия Артур Парфенчиков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Три человека погибли во время тайфуна "Хиннамнор" в Приморском крае

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов или врио. Обобщение

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Что произошло за день: воскресенье, 11 сентября

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });