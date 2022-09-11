Уполномоченные по правам человека не выявили серьезных нарушений в ходе голосования

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Представители аппарата уполномоченного по правам человека РФ и региональные омбудсмены не обнаружили серьезных нарушений в ходе голосования 9-11 сентября, сообщила в воскресенье федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

"В России завершился единый день голосования (...) Мое общее впечатление - выборы прошли на высоком правовом уровне, серьезных нарушений избирательных прав граждан зафиксировано не было", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Она напомнила, что в последний день голосования посетила ряд избирательных участков в Приморском крае. Сотрудники аппарата уполномоченного в течение всех трех дней проводили мониторинг избирательного процесса во Владимирской, Нижегородской и Ярославской областях как на обычных УИКах, так и на участках в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания (ИВР).

"Повышается доступность голосования из-за внедрения новых способов его реализации, в частности ДЭГ (дистанционное электронное голосование - ИФ), которое в этом году реализовано полностью на российской программной платформе", - считает Москалькова.

Выборы различного уровня проходили с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Проводилось более 4,7 тысяч региональных и местных избирательных кампаний: прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. В результате голосования предполагалось заместить более 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.