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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Около 25 млн туристов отдохнули летом в российских регионах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Общее число отдохнувших с июня по август в российских регионах туристов составило 25 млн, это больше, чем в 2021 году и в допандемийном 2019, сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"С мая по август в стране отдохнули около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Падение спроса в Крыму - 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - написала она в своем телеграм-канале.

Глава Ростуризма добавила, что среди направлений для экскурсионных городских поездок лидировали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, исторические города Золотого кольца и Русского Севера.

"Почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе", - подчеркнула она.

По информации Ростуризма, продажи туров на осень выросли в 2-3 раза благодаря программе туристического кэшбэка.

Осенний этап программы кэшбэка прошел с 25 августа по 10 сентября, правительство выделило на него 10 млрд рублей. Окончательные итоги программы будут подведены позднее, но по состоянию на 6 сентября россияне приобрели туров и проживания в отелях на 7 млрд рублей, кэшбэк составил 1,5 млрд.

По информации туроператоров, среди республик Северного Кавказа лидером по росту интереса туристов прошедшим летом стал Дагестан. Турпоток туда вырос не менее, чем на 30%.

Зарина Догузова Ростуризм
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