АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Возвращение самостоятельных туристов к туроператорам стало беспрецедентным в 2022 году и во внутреннем, и в выездном туризме, еще одной сенсацией стала способность туротрасли адаптироваться к кризисам, заявила на туристической выставке "Отдых" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Никогда за последние годы мы не наблюдали такой динамики перетекания из самостоятельного туризма в организованный сегмент. Причины очевидны и понятны: в случае с внутренним туризмом не последнюю роль сыграли меры поддержки внутренней туриндустрии, предпринимаемые правительством и Ростуризмом. И те цены, которые может предложить туроператор на самых разных направлениях", - сказала она.

"В выездном туризме эта тенденция была обусловлена двумя годами инцидентов, когда наши граждане, оказываясь за рубежом, вынуждены были добираться домой сами, как могли. И, безусловно, то, что туроператоры брали на себя заботу об их отдыхе и возвращении на родину, играет свою роль. Плюс санкционные меры, когда закрылось авиасообщение с Европой, но люди, тем не менее, хотят там отдыхать и доверяют свой отдых туроператорам", - объяснила Ломидзе.

Из-за ряда обстоятельств, которые можно было рассматривать как критические и потенциально угрожающие равновесию и благосостоянию отрасли, значимость туроператоров и их рыночная доля выросли, считают в АТОР.

"Впервые в этом году организованных туристов на территории России отдохнуло больше, чем в Турции. Разница не очень большая, примерно в 600 тысяч человек. Примерно 1,9 млн - это клиенты туроператоров в Турции, 2,5 млн - в России", - сказала Ломидзе.

Еще одной сенсацией она считает то, что отрасль продемонстрировала беспрецедентную маневренность и способность адаптироваться к ситуации.

"У нас сейчас нет целого сегмента туристического рынка - въездного туризма. У нас есть внутренний туризм, есть выездной, где пять направлений обеспечивают 90% всего потока, но въездного нет. И в этой ситуации вся индустрия не только продемонстрировала устойчивость, но сумела даже нарастить объемы и обороты", - заявила исполнительный директор АТОР.

По ее словам, отчасти выжить отрасли позволил рост цен на туристический продукт в обоих сегментах. "Хотя на внутреннем рынке цены менялись незначительно, в среднем по рынку рост в пределах 15%. Но на зарубежном направлении минимальный рост цен на массовых направлениях составил 10%, а максимальный прирост цен - это Турция, 70-100% относительно уровня 2021 года", - добавила она.

Днем ранее в АТОР отметили переток самостоятельных туристов к туроператорам в контексте поездок россиян в Европу этим летом. В ассоциации объясняли, что туроператору проще купить для туриста авиабилет иностранной авиакомпании, помочь с оплатой проживания в отеле и для записи на визы у компании больше свободных окон.