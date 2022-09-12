Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

ЦИК РФ планирует подвести окончательные итоги выборов в четверг

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме России в четверг, 15 сентября, подведут окончательные итоги выборов различного уровня, которые прошли с 9 по 11 сентября; по итогам выборов избрано более 30 тыс. кандидатов, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сегодня мы подводим лишь предварительные итоги только что завершившейся избирательной кампании, поскольку мы даем возможность нашим регионам подвести официальные итоги, и уже в четверг мы соберемся уже на заседании ЦИК РФ и, надеюсь, уже (будут) окончательные сведения", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в понедельник.

Глава Центризбиркома сообщила, что, по состоянию на данный момент, по итогам выборов избрано 30 768 кандидатов от 16 партий из 22 партий, кандидаты от которых были зарегистрированы, и трех общественных объединений.

В частности, как отметила Памфилова, по предварительным итогам выборов высших должностных лиц субъектов России, избраны 12 кандидатов, выдвинутых партией "Единая Россия", и два кандидата-самовыдвиженца.

Также Памфилова сообщила, что по итогам выборов в законодательные органы субъектов РФ шесть партий были допущены до распределения мандатов, фракции смогут сформировать только две партии. На выборах депутатов представительных органов субъектов РФ по итогам прошедших выборов сформировалось более широкое представительство партий, в среднем 5-6 партий допущены до распределения мандатов по партийным спискам.

Выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. В этот период проводилось более 4,7 тыс. региональных и местных избирательных кампаний. Состоялись прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. По итогам выборов будет замещено более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Элла Памфилова ЦИК РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки

Избиркомы признали недействительными 522 бюллетеня в 13 регионах

Избиркомы признали недействительными 522 бюллетеня в 13 регионах

Мишустин оценил потребность АПК в финансировании в 900 млрд рублей в год

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Правительство РФ согласовало механизм экономии ресурса газовых турбин

Около 25 млн туристов отдохнули летом в российских регионах

Около 25 млн туристов отдохнули летом в российских регионах

Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов

Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов

ФСБ объявила о предотвращении терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });