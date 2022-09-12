ЦИК РФ планирует подвести окончательные итоги выборов в четверг

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме России в четверг, 15 сентября, подведут окончательные итоги выборов различного уровня, которые прошли с 9 по 11 сентября; по итогам выборов избрано более 30 тыс. кандидатов, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сегодня мы подводим лишь предварительные итоги только что завершившейся избирательной кампании, поскольку мы даем возможность нашим регионам подвести официальные итоги, и уже в четверг мы соберемся уже на заседании ЦИК РФ и, надеюсь, уже (будут) окончательные сведения", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в понедельник.

Глава Центризбиркома сообщила, что, по состоянию на данный момент, по итогам выборов избрано 30 768 кандидатов от 16 партий из 22 партий, кандидаты от которых были зарегистрированы, и трех общественных объединений.

В частности, как отметила Памфилова, по предварительным итогам выборов высших должностных лиц субъектов России, избраны 12 кандидатов, выдвинутых партией "Единая Россия", и два кандидата-самовыдвиженца.

Также Памфилова сообщила, что по итогам выборов в законодательные органы субъектов РФ шесть партий были допущены до распределения мандатов, фракции смогут сформировать только две партии. На выборах депутатов представительных органов субъектов РФ по итогам прошедших выборов сформировалось более широкое представительство партий, в среднем 5-6 партий допущены до распределения мандатов по партийным спискам.

Выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. В этот период проводилось более 4,7 тыс. региональных и местных избирательных кампаний. Состоялись прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. По итогам выборов будет замещено более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.