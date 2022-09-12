Песков на вопрос о доверии Путина военному командованию заявил, что СВО будет продолжаться

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все изначально заявленные цели не будут достигнуты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, пользуется ли по-прежнему военное руководство страны полным доверием президента Владимира Путина в свете последних событий на востоке Украины.

"Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены", - сказал Песков.

Его также попросили прокомментировать заявление Киева о нанесении Россией ударов по критической инфраструктуре Украины, прозвучал также вопрос, планируется ли в РФ мобилизация в связи с сообщениями из Киева о контрнаступлении украинских войск.

По обеим этим темам Песков сказал: "Оба этих вопроса не относятся к моей компетенции, оба вопроса относятся к компетенции Минобороны. Всю информацию по фактам ракетных ударов по целям, а также по результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега (Игорь) Конашенков (официальный представитель Минобороны РФ - ИФ) в ходе брифингов. Оценки текущего состояния ситуации дает или министерство обороны, или сам главнокомандующий".

Пресс-секретарь президента также переадресовал в Минобороны просьбу прокомментировать сообщение украинской стороны об отставке командующего Западным военным округом. На просьбу журналистов, может ли он подтвердить данное сообщение, пресс-секретарь президента сказал: "Нужно обращаться в министерство обороны".

Песков отметил, что Путин круглосуточно находится на связи с министром обороны и другими военачальниками, ему докладывается о любых действиях российских военных в ходе специальной военной операции на Украине.

"Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как глава государства отреагировал "на перегруппировку сил и средств на Украине".

"Президент находится в постоянной, круглосуточной связи с министром обороны и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции", - добавил представитель Кремля.