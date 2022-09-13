В Минпросвещения РФ заявили, что российские учителя на Украине находятся под защитой

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Заявления о том, что российские учителя в Харьковской области привлечены к ответственности и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности, они находятся на территориях, подконтрольных военным РФ и Луганской и Донецкой и народных республик (ЛНР и ДНР), заявили в Минпросвещения РФ.

"Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик", - сообщили журналистам в Минпросвещения РФ.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, слова которой привели в пресс-службе ведомства, "российские учителя находятся под защитой".

"Российское образование не имеет границ. Запугивать учителей их работой - очевидно, что это очередное безумие", - подчеркнул Кравцов.

Он уточнил, что с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там трудятся местные педагоги.

Ранее во вторник в военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, что российские учителя не работали на подконтрольной РФ части области, о судьбе сотрудничавших с Россией местных педагогах пока неизвестно.

"В регионе не было российских учителей, которых могли бы привлечь к ответственности за преподавание по российской программе. Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой программе, пока неизвестно", - сказал представитель администрации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на покинутых российскими войсками территориях Украины задержаны учителя из России, которые преподавали в местных школах по российской программе.