В Кремле заявили об отсутствии российских учителей среди задержанных в Харьковской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российских учителей среди задержанных властями Украины в Харьковской области нет, но оттуда поступает информация о карательных действиях украинских силовиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова попросили прокомментировать информацию о задержании, в том числе, российских учителей, которые преподавали в местных школах.

"Здесь я предлагаю ориентироваться уже на заявление (министра просвещения РФ Сергея) Кравцова, который сказал, что российских учителей там нет", - сказал Песков.

"Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки, людей пытают, над людьми издеваются и так далее. Это, конечно, возмутительно", - заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что "специальная военная операция будет продолжаться".

Пресс-секретарь президента РФ переадресовал в Минобороны просьбу прокомментировать заявление украинской стороны о территориях, занятых вооруженными силами Украины в последние дни на востоке и юге.

"Это в министерство обороны. Я просто не владею точной информацией", - сказал он журналистам, которые просили его прокомментировать соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В Минпросвещения РФ сообщили, что заявления о том, что российские учителя в Харьковской области привлечены к ответственности и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности, они находятся на территориях, подконтрольных военным РФ и Луганской и Донецкой и народных республик (ЛНР и ДНР).

Ранее во вторник в военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, что российские учителя не работали на подконтрольной РФ части области, о судьбе сотрудничавших с РФ местных педагогов пока неизвестно.