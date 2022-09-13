В Харьковской области опровергли присутствие в регионе российских учителей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские учителя не работали на подконтрольной РФ части Харьковской области, о судьбе сотрудничавших с РФ местных педагогов пока неизвестно, сообщили "Интерфаксу" в военно-гражданской администрации региона.

"В регионе не было российских учителей, которых могли бы привлечь к ответственности за преподавание по российской программе. Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой программе, пока неизвестно", - сказал представитель администрации.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на вице-премьера страны Ирину Верещук о задержании учителей из России, которых якобы планируют привлечь к ответственности по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщалось со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона, по всей линии соприкосновения в Харьковской области Украины продолжаются бои. Местные власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы, организована эвакуация.