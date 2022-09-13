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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Минпросвещения РФ готово обсуждать расширение начальной военной подготовки в школах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Начальная военная подготовка (НВП) включена в школьный курс обучения Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), при этом Минпросвещения РФ готово обсуждать расширение и дополнение курса, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"В части начальной военной подготовки, то специальный модуль того содержания, которое было (в Советском Союзе), (...) сохранено в предмете "Основы безопасности жизнедеятельности". Если что-то нужно дополнить и расширить, давайте отдельно обсудим", - сказал Кравцов на заседании Госдумы во вторник.

Так он прокомментировал предложение депутата о введении в старших классах курса начальной военной подготовки вместо ОБЖ.

Он также отметил, что "начальная военная подготовка в свое время тоже формировала и патриотическое воспитание, и сегодня те уроки, которые проходят, и "Разговор о важном", и совершенствование истории, историческое просвещение с первого класса, все формирует, в том числе, и мировоззрение школьников".

В России этой весной вновь стали обсуждать идею вернуть в школы предмет НВП, отмененный в начале 1990-х годов.

Минпросвещения Сергей Кравцов Госдума
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