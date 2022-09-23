Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Совбез России начал обсуждать вопросы патриотического воспитания

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы организации работы по нравственному и патриотическому воспитанию в системе высшей школы и системе просвещения обсуждаются на совещании у президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

"У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения", - сказал Путин и предоставил слово министру просвещения Сергею Кравцову.

После этого заседание продолжилось в закрытом режиме.

В совещании участвуют премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Минпросвещения Совбез Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными внесены в Думу

Поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными внесены в Думу

Песков уверен, что в РФ обсудят запрет на вывоз промтоваров из Белоруссии

Песков уверен, что в РФ обсудят запрет на вывоз промтоваров из Белоруссии
Военная операция на Украине

Кремль будет считать атаками на Россию попытки Киева вернуть Донбасс после его вступления в РФ

Военная операция на Украине

Мобилизация в финсекторе не коснется достаточно широкого круга сотрудников

Военная операция на Украине

Минцифры перечислило айтишников, имеющих право на отсрочку от мобилизации

В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Военная операция на Украине

Частичная мобилизация в РФ не затронет отдельные категории работников IT-сферы и СМИ

Частичная мобилизация в РФ не затронет отдельные категории работников IT-сферы и СМИ

МИД Казахстана прокомментировал рост миграции из России

Что случилось этой ночью: пятница, 23 сентября

Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в лагере под Хабаровском получили до 9 лет колонии

Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в лагере под Хабаровском получили до 9 лет колонии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });