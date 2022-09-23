Совбез России начал обсуждать вопросы патриотического воспитания

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы организации работы по нравственному и патриотическому воспитанию в системе высшей школы и системе просвещения обсуждаются на совещании у президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

"У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения", - сказал Путин и предоставил слово министру просвещения Сергею Кравцову.

После этого заседание продолжилось в закрытом режиме.

В совещании участвуют премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.