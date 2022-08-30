В школах "разговоры о важном" будут проводить по понедельникам с 5 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В российских школах с 5 сентября каждый понедельник первым уроком будет классный час в рамках проекта "Разговоры о важном", на этих уроках будут обсуждать историю города и региона, где находится школа, исторических ли чностей и моральные качества человека.

Об этом министр просвещения Сергей Кравцов объявил на "Августовском педсовете-2022. Московское образование: вызовы времени и векторы развития".

По его словам, проект "Разговоры о важном", "призван с младших классов знакомить детей с историей региона, города, семьи, учить их доброте и справедливости", он дополнит историческое просвещение в школах, также как и еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна.

"Мы усилили и продолжаем усиливать историческое просвещение. Дети должны иметь полное представление о том, кто их предшественники, какие выдающиеся великие люди творили историю России", - добавил министр.