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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Москве сочли украинский проект гарантий безопасности угрозой для РФ

В Москве сочли украинский проект гарантий безопасности угрозой для РФ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Киевский проект гарантий безопасности делает еще более актуальным проведение Россией специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. И остается, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он по просьбе представителей СМИ прокомментировал содержание проекта документа.

Его спросили, как в Москве относятся к тому, что в тексте фактически отвергается возможность нейтрального статуса Украины.

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"Вот так мы и оцениваем: это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость специальной военной операции для обеспечения нашей безопасности и наших национальных интересов", - сказал Песков.

Пресс-секретарю задали вопрос, может ли этот текст быть предметом переговоров, напомнив при этом, что гарантии безопасности обсуждались ранее в Стамбуле.

"Да, там тоже фигурировали гарантии безопасности, хотя под совсем другим текстом. Который, кстати говоря, был парафирован. Но, как известно, украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом и этот процесс уже завершен", - сказал Песков.

Его спросили, какой будет реакция Москвы в случае подписания проекта гарантий безопасности в существующем виде.

"Негативная. При существующем статусе-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для РФ. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия", - сказал Песков.

Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.

Кроме того, пакет гарантий может включать региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией и другими прибрежными государствами, такими как Румыния и Болгария, говорится в тексте проекта.

Хроника 24 февраля – 14 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Дмитрий Песков
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