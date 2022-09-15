Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что только руководство Украины может дать гарантии безопасности этой стране.

"Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймёт безвыходность для него ситуации", - сказал он на брифинге.

Офис Владимира Зеленского 13 сентября опубликовал проект гарантий безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Кроме того, пакет гарантий может включать региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией и другими прибрежными государствами, такими как Румыния и Болгария.

14 сентября Песков заявил, что украинский проект гарантий безопасности делает еще более актуальным проведение Россией специальной военной операции.

"Речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. И остается, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Его спросили, как в Москве относятся к тому, что в тексте фактически отвергается возможность нейтрального статуса Украины. "Вот так мы и оцениваем: это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость специальной военной операции для обеспечения нашей безопасности и наших национальных интересов", - сказал Песков.

Его спросили, может ли этот текст быть предметом переговоров, напомнив при этом, что гарантии безопасности обсуждались ранее в Стамбуле. "Да, там тоже фигурировали гарантии безопасности, хотя под совсем другим текстом. Который, кстати говоря, был парафирован. Но, как известно, украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом и этот процесс уже завершен", - ответил он.

На вопрос, какой будет реакция Москвы в случае подписания проекта гарантий безопасности в существующем виде, Песков ответил: "Негативная".

"При существующем статус-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для РФ. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия", - сказал он.