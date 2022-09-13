Слуцкий счел, что проект Киева о гарантиях безопасности направлен на эскалацию конфликта

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Проект гарантий безопасности, представленный в Киеве, направлен лишь на эскалацию конфликта, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Проект "Киевского соглашения по безопасности" - это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он считает, что проектом документа, представленного во вторник, "по сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку Украины западными вооружениями, из которых и дальше нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским, закрепить санкционное давление на нашу страну".

"Это никакие не гарантии безопасности, это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине", - отметил глава комитета.

По его мнению, "эти так называемые гарантии точно никак не соприкасаются с задачами по денацификации и демилитаризации Украины".

"Спецоперация будет продолжена и доведена до конца", - сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.

"Кроме того, пакет гарантий может включать региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией и другими прибрежными государствами, такими как Румыния и Болгария", - говорится в тексте проекта.