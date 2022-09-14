В ОДКБ сообщили о взломе сайта организации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сайт Организации договора о коллективной безопасности 13 сентября подвергся DDOS-атаке, сейчас его работоспособность частично восстановлена, сообщили в ОДКБ.

Атака на сайт началась около 23:00 во вторник. В результате была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения. До 7 утра среды к сайту не было доступа, следует из пресс-релиза.

"В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных", - сообщили в ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.