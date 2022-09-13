ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направляет в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем, чтобы оценить обстановку на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения Миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств - членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки", - сказал Зайнетдинов по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Также, по его словам, миссия подготовит обстоятельный доклад главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности, проведение которой планируется осенью в Ереване, о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности.

Кроме того, было согласовано создание рабочей группы для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе, в нее войдут сотрудники секретариата и военнослужащие Объединенного штаба.

По сообщению пресс-службы ОДКБ, президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил о дополнительных шагах, направленных на снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе.

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Там заявили, что в ходе сессии состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями.

"Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года", - отметили в пресс-службе.

"Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе", - проинформировали в организации.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе произошло очередное обострение. Армения заявила об агрессии со стороны Азербайджана, Баку в свою очередь назвал происходящее провокацией Еревана. По данным армянского премьера Никола Пашиняна, в результате ночных боев погибли 49 военнослужащих Армении, Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных.