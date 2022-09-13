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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Совет коллективной безопасности ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередном заседании в режиме видеоконференции обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе, - сообщила пресс-служба правительства Армении.

"На заседании обсуждена создавшаяся на армяно-азербайджанской границе ситуация и дальнейшие шаги ОДКБ. О принятых решениях сообщит секретариат ОДКБ", - говорится в сообщении.

В заседании, которое провел премьер-министр Армении Никол Пашинян, приняли участие президенты России, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Таджикистана, секретарь Совбеза Белоруссии, заместитель генсека ОДКБ.

В ночь на вторник в Ереване сообщили о боях с армией Азербайджана на ряде направлений армяно-азербайджанской границы и попытках азербайджанской стороны продвинуться по территории Армении. Премьер Никол Пашинян сообщил, что 49 военнослужащих ВС Армении погибли в результате ночных боев.

В Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана. По данным Минобороны страны, в результате "широкомасштабных действий Армении" 12 и 13 сентября погибли 50 азербайджанских военных.

Минобороны России вечером во вторник сообщило, что в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Хроника 27 сентября 2020 года – 13 сентября 2022 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения Азербайджан Никол Пашинян ОДКБ Минобороны
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