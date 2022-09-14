МЧС не подтверждает локализацию пожара в цехе Кольской ГМК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ГУ МЧС России по Мурманской области не подтвердило информацию о локализации пожара в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") в Мончегорске.

"Пожар еще не локализован, тушение продолжается", - сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, в результате пожара на площади 600 кв. м частично обрушилась кровля.

Ранее в пресс-службе КГМК "Интерфаксу" сообщили, что по состоянию на 14:00 по московскому времени пожар был локализован.

Как сообщалось, возгорание в цехе КГМК произошло в 9:04 по московскому времени. В тушении и локализации пожара участвуют пожарные части КГМК и МЧС.

Также в региональном главке МЧС сообщали, что пострадавших в результате пожара нет.

Специалисты Мурманского гидрометцентра ведут мониторинг вредных выбросов в Мончегорске. По данным оперативного штаба региона, в настоящее время превышений вредных выбросов нет.