Пожар возник на Кольской ГМК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Один из цехов АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") в Мончегорске остановлен из-за возникшего в среду пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КГМК.

"Пожар возник в цехе электролиза никеля. В настоящее время работа цеха остановлена", - сообщил собеседник агентства.

В компании уточнили, что к настоящему моменту возгорание локализовано. Однако в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что пожар еще не локализован, тушение продолжается.

По данным ведомства, в результате пожара на площади 600 кв. м частично обрушена кровля.

К месту пожара направлена оперативная группа регионального главка МЧС и мобильная лаборатория для контроля экологической обстановки.

"По предварительной информации, пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.