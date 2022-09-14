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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Гендиректор Кольской ГМК назвал причиной пожара возгорание реагентов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") в Мончегорске начался из-за возгорания реагентов, считает генеральный директор КГМК Евгений Борзенко.

"Ориентировочно в 9 утра произошло возгорание реагентов в кобальтовом отделении на участке экстракции кобальта цеха электролиза никеля №2", - сказал он в видеообращении, которое размещено в телеграм-канале "Норникеля".

По его словам, сотрудников, которые находились на смене, быстро вывели с рабочих мест, никто не пострадал.

Пожар в цехе тушат пожарные части компании и сотрудники МЧС. Работа цеха была остановлена. В пресс-службе КГМК "Интерфаксу" говорили, что на 14:00 возгорание было локализовано. В Мурманском областном управлении МЧС локализацию пожара сначала не подтвердили и сказали, что пожар продолжают тушить, в цехе частично обрушилась кровля на площади 600 кв. м.

"В 14:57 объявлена локализация пожара", - сообщили позднее в МЧС.

Специалисты Мурманского гидрометцентра ведут мониторинг вредных выбросов в Мончегорске.

Норникель Мончегорск КГМК Евгений Борзенко МЧС Мурманская область
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