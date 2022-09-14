Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Власти планируют продлить снятие ограничения по доле рынка для сделок в ритейле

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ по поручению правительства подготовил проект решения о продлении до конца 2023 года меры, предполагающей снятие ограничения по доле рынка в 25% для покупки активов в ритейле у уходящих из России иностранных инвесторов. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса, и подтвердили в министерстве.

"Во исполнение поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минпромторг России разработал проект по продлению на 2023 год соответствующей меры. На данный момент министерство готовит внесение проекта нормативно-правового акта в правительство", - сказали в пресс-службе Минпромторга.

По словам представителя министерства, ФАС и Минэкономразвития согласовали проект без замечаний.

В пресс-службе ФАС подтвердили, что ведомство согласовало предложенный Минпромторгом проект решения. "По мнению службы, продление этой временной нормы может предотвратить риски снижения доступности товаров и потерю рабочих мест, созданных уходящими с рынка торговыми сетями, находящимися под иностранным контролем", - отметили в ведомстве.

Решение о снятии ограничений на сделки с иностранными инвесторами в ритейле было принято правительством в июне этого года и действует по 31 декабря 2022 года. Мера призвана "облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранным собственниками", пояснял тогда Мишустин. Он отмечал, что барьер по предельной доле рынка в 25% (от общего оборота на определенной территории) в текущих условиях "может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках".

Обоснованием для предложения о продлении снятия ограничения на сделки в ритейле, по словам источника, стало сохранение риска приостановки деятельности торговых сетей, подконтрольных иностранным собственникам. В числе таких собственников – Auchan Holding, Metro AG, SPAR International и т.д., чьи торговые сети занимают важное место в розничном продуктовом ритейле российских регионов. Прекращение их деятельности может привести к ограничению или даже прекращению доступа потребителей к товарам, в том числе к социально значимым товарам первой необходимости.

Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 14 сентября

ЕС продлевает индивидуальные санкции против россиян на полгода

ЕС продлевает индивидуальные санкции против россиян на полгода

Губернатор Ставрополья заявил о пяти пострадавших из-за падения летательного аппарата

Гутерриш обсудил с Путиным вывоз зерна с Украины и экспорт продовольствия из России

Гутерриш обсудил с Путиным вывоз зерна с Украины и экспорт продовольствия из России

Дефляция на минувшей неделе сократилась на 0,03% из-за скачка цен на огурцы

При взрыве упавшего летательного аппарата в Ставрополье пострадал пожарный

Причиной ЧП на "Листвяжной" стала работа с электрооборудованием в загазованных выработках

В Ставрополье упал неизвестный летательный аппарат

Попова сообщила, что Россия уходит от еще одной волны коронавируса

Попова сообщила, что Россия уходит от еще одной волны коронавируса

В РФ планируют за 8 лет снизить на 15% годовое потребление спирта на человека

В РФ планируют за 8 лет снизить на 15% годовое потребление спирта на человека
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });