Власти планируют продлить снятие ограничения по доле рынка для сделок в ритейле

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ по поручению правительства подготовил проект решения о продлении до конца 2023 года меры, предполагающей снятие ограничения по доле рынка в 25% для покупки активов в ритейле у уходящих из России иностранных инвесторов. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса, и подтвердили в министерстве.

"Во исполнение поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минпромторг России разработал проект по продлению на 2023 год соответствующей меры. На данный момент министерство готовит внесение проекта нормативно-правового акта в правительство", - сказали в пресс-службе Минпромторга.

По словам представителя министерства, ФАС и Минэкономразвития согласовали проект без замечаний.

В пресс-службе ФАС подтвердили, что ведомство согласовало предложенный Минпромторгом проект решения. "По мнению службы, продление этой временной нормы может предотвратить риски снижения доступности товаров и потерю рабочих мест, созданных уходящими с рынка торговыми сетями, находящимися под иностранным контролем", - отметили в ведомстве.

Решение о снятии ограничений на сделки с иностранными инвесторами в ритейле было принято правительством в июне этого года и действует по 31 декабря 2022 года. Мера призвана "облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранным собственниками", пояснял тогда Мишустин. Он отмечал, что барьер по предельной доле рынка в 25% (от общего оборота на определенной территории) в текущих условиях "может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках".

Обоснованием для предложения о продлении снятия ограничения на сделки в ритейле, по словам источника, стало сохранение риска приостановки деятельности торговых сетей, подконтрольных иностранным собственникам. В числе таких собственников – Auchan Holding, Metro AG, SPAR International и т.д., чьи торговые сети занимают важное место в розничном продуктовом ритейле российских регионов. Прекращение их деятельности может привести к ограничению или даже прекращению доступа потребителей к товарам, в том числе к социально значимым товарам первой необходимости.