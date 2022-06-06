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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Максимальную долю рынка при сделках в ритейле могут повысить до 35% с 15 июня

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который с 15 июня повышает с 25% до 35% действующее ограничение по доле рынка при сделках в ритейле, также документ временно с 15 июня и до конца года снимает для ритейлеров данное ограничение при покупке или аренде торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие Россию.

Поправки размещены в электронной базе данных парламента. Они были внесены ко второму чтению законопроекта (№68181-8), который изначально регулировал формы государственного партнерства приютов для животных.

Сейчас ритейлер, доля которого в границах субъекта РФ (в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа) превышает 25%, не может покупать или арендовать дополнительные торговые площади. Речь идет об объемах всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении. Внесенные депутатами поправки повышают эту долю до 35%, согласно тексту законопроекта она будет носить постоянный характер.

Вторая поправка носит временный характер. Предлагается с 15 июня по 31 декабря 2022 г. не применять данные ограничения по доле к сделкам по приобретению или аренде по любым основаниям (в том числе в результате приобретения голосующих акций в уставном капитале хозяйственного общества) дополнительной площади торговых объектов, если другой стороной такой сделки является юридическое лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:

1) юридическое лицо подконтрольно иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки;

2) юридическое лицо является хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, который прекратил осуществление торговой деятельности на территории РФ или заявил о прекращении такой деятельности;

3) основания для признания юридического лица подконтрольным иностранному юридическому лицу возникли ранее 15 июня 2022 г.

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Ранее о планах снять ограничение по непревышению 25%-й доли рынка при сделках в ритейле заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками. Сейчас действует ограничение, когда на одну сеть не может приходиться больше 25% товарооборота на определенной территории. В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках. Поэтом до начала следующего года ограничение будет приостановлено", - сказал он.

"Рассчитываем, что эти предложения позволят существенно упростить и ускорить заключение сделок с собственностью, поддержать бизнес в стремлении расширить свои проекты за счет появляющихся на рынке активов, ну и конечно сохранить коллективы таких компаний в случае, если какие-либо иностранные собственники решат закрыть свой бизнес в стране", - добавил глава правительства.

Обсуждения сделок по возможной покупке долей в ритейле у иностранных компаний уже проводились, сообщал также журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Пока таких сделок еще не готовится, но обсуждения были", - сказал он.

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