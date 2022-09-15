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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Правительство РФ уточнило порядок использования сельхозземель "молчаливых дольщиков"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило изменения в закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которые направлены на совершенствование порядка вовлечения в оборот невостребованных долей в праве общей собственности на земли сельхозназначения.

"Правительство продолжает работу по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Такие участки не просто заброшены, но зачастую даже не оформлены должным образом за последние 30 лет. В ряде российских субъектов они составляли до четверти общей площади региона", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, подготовлены изменения в закон, которые должны ускорить возвращение таких участков в оборот. "Для этого уточняем порядок признания муниципальной собственности на невостребованные земельные доли, хозяева которых устранились от владения ими. Такие участки органы местного самоуправления смогут в течение двух следующих лет передавать в аренду", - сказал он, отметив, что "эти решения помогут предоставить предпринимателям десятки тысяч гектаров земель для ведения сельского хозяйства и позволят стимулировать деловую активность в российском агропромышленном комплексе".

Как сообщалось, по оценке вице-премьера Виктории Абрамченко, в РФ "молчаливым дольщикам" принадлежит около 17 млн га сельхозземель (по данным на апрель 2020 года). Выступая тогда на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, Абрамченко говорила, что предлагается вовлекать эти земли в оборот, наделив муниципалитеты правом сдавать их в аренду заинтересованным сельхозпроизводителям. "При этом до 1 января 2025 года необходимо дать право такому "молчаливому дольщику" либо его наследникам зарегистрировать свои права в установленном порядке. Иначе с 1 января 2025 года мы предлагаем запускать механизм приобретения права муниципальной собственности на такие земли в порядке, установленном для бесхозяйного имущества", - поясняла вице-премьер.

Мишустин также сообщил, что подготовлены поправки в законодательство о сельскохозяйственной кооперации. "Они должны упростить процедуру включения сведений о такой некоммерческой структуре в реестр саморегулируемых организаций. Документы можно будет направлять не только на бумаге, но и в электронном виде, - сказал он. - В законопроекте зафиксированы сроки внесения НКО в государственный реестр - 5 рабочих дней. Получить выписку из него можно будет и онлайн. Рассчитываем, что такие изменения позволят агробизнесу сэкономить время на оформление необходимых документов".

Михаил Мишустин
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