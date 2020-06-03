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Среди российских аграриев сократилось число желающих расширять посевы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Число российских аграриев, которые хотят расширять посевные площади под сельхозкультурами, в последние годы сокращается. Это следует из индекса развития сельхозпроизводителей России, разработанного по заказу компании Syngenta Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), аналитиками ifors и ВЦИОМ.

Как заявил на онлайн-презентации индекса руководитель по коммуникациям ООО "Сингента" Антон Пушкарев, наблюдается "явный тренд на снижение процента сельхозпроизводителей, которые год от года расширяют посевные площади".

Количество таких респондентов планомерно сокращается с 2017 года. "В 2017 году 27% из них говорили, что расширили посевные площади, в этом году - только 16%", - сказал он. В 2018 году доля таких респондентов составила 24%, в 2019 году - 18%, следует из презентации.

По словам принявшего участие в мероприятии главы хозяйства "Элитные семена" (Тульская область) Андрея Самошина, в южных регионах расширять посевные площади уже сложно. "Там гораздо раньше началась "аграрная революция", и земли все в основном использованы, - сказал он. - А вот в средней полосе - Тульская, Московская области, тем более севернее - большие запасы земельных площадей, которые не используются, зарастают лесами".

По его словам, в вовлечении этих земель в оборот "совершенно не работает государство". Причем не использует для этого ни пряник, ни кнут, отметил он. "Это миллионы гектаров по стране. Их можно вовлечь, но есть масса собственников, которые в свое время выкупили земельные паи, ничего не делают и не хотят делать, и государство их никаким образом не стимулирует к тому, чтобы они распорядились своими наделами, так, чтобы они вошли в сельхозоборот", - заявил Самошин.

Вторая причина, по его словам, в том, что падает доходность производства и многие руководители не хотят рисковать, "влазить в большие расходы при минимальной помощи государства на освоение (заброшенных земель - ИФ)".

Как заявляла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, "молчаливым дольщикам" в РФ принадлежит около 17 млн га. Правительство предлагает вовлекать эти земли в оборот, наделив муниципалитеты правом сдавать их в аренду заинтересованным сельхозпроизводителям.

"При этом до 1 января 2025 года необходимо дать право такому "молчаливому дольщику" либо его наследникам зарегистрировать свои права в установленном порядке. Иначе с 1 января 2025 года мы предлагаем запускать механизм приобретения права муниципальной собственности на такие земли в порядке, установленном для бесхозяйного имущества", - поясняла вице-премьер.

Индекс развития сельхозпроизводителей определяется ежегодно с 2016 года. Участниками исследования являются руководители порядка 100 агрофирм и фермерских хозяйств из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов

Syngenta является одним из крупнейших в мире производителей семян и средств защиты растений.

Минсельхоз РФ

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